×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Пенсионер" Хабибуллин выкупил долги единоросса Гаффнера Сегодня в 14:36

  • Текст

Перед Сбербанком.

Долги депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера перед Сбербанком выкупила компания ООО "Приоритет", близкая к депутату гордумы Екатеринбурга Олегу Хабибуллину.

В настоящее время в арбитраже региона рассматриваются два дела о банкротстве Гаффнера. Одно касается личных долгов депутата, второе – принадлежащей ему компании "Агро-инвест".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, 10 апреля 2017 года было принято заявление ООО "Приоритет" о переуступке прав требований по личным долгам И.Гаффнера перед Сбербанком. Они оцениваются в 120 тысяч рублей – это перерасход по кредитной карте парламентария.

В марте ООО "Приоритет" также выкупило долги "Агро-инвест" перед Сбербанком, составляющие порядка 10 миллионов рублей.

Учредителем "Приоритета" является Лилия Хабиббулина, супруга депутата от "Российской партии пенсионеров за справедливость" Олега Хабибуллина. Последний в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" отказался объяснять, зачем он выкупает долги парламентария от "Единой России".

И.Гаффнер был признан банкротом в 2016 году. Общая сумма его задолженности составляет 160 миллионов рублей. Деньги брались на развитие сельхозпредприятий, подконтрольных парламентарию. Основными кредиторами выступали Россельхозбанк и Сбербанк.

Ранее по теме:
Придется меньше есть: Гаффнеру дали на жизнь 10 тысяч в месяц

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×