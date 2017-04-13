Перед Сбербанком.

Долги депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера перед Сбербанком выкупила компания ООО "Приоритет", близкая к депутату гордумы Екатеринбурга Олегу Хабибуллину.

В настоящее время в арбитраже региона рассматриваются два дела о банкротстве Гаффнера. Одно касается личных долгов депутата, второе – принадлежащей ему компании "Агро-инвест".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда, 10 апреля 2017 года было принято заявление ООО "Приоритет" о переуступке прав требований по личным долгам И.Гаффнера перед Сбербанком. Они оцениваются в 120 тысяч рублей – это перерасход по кредитной карте парламентария.

В марте ООО "Приоритет" также выкупило долги "Агро-инвест" перед Сбербанком, составляющие порядка 10 миллионов рублей.

Учредителем "Приоритета" является Лилия Хабиббулина, супруга депутата от "Российской партии пенсионеров за справедливость" Олега Хабибуллина. Последний в разговоре с корреспондентом "Уралинформбюро" отказался объяснять, зачем он выкупает долги парламентария от "Единой России".

И.Гаффнер был признан банкротом в 2016 году. Общая сумма его задолженности составляет 160 миллионов рублей. Деньги брались на развитие сельхозпредприятий, подконтрольных парламентарию. Основными кредиторами выступали Россельхозбанк и Сбербанк.

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