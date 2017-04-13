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СКР готовится к международному розыску ЮревичаСегодня в 15:13

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А его адвокаты - к протесту.

Экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича могут заочно объявить в розыск из-за многократных прогулов допросов. Соответствующее ходатайство в суд 13 апреля будет подано следователями, ведущими уголовное дело экс-политика, пишет Life.ru.

Как пояснил "Уралинформбюро" адвокат Юревича Игорь Трунов, для этого нет правовых оснований. "Данная информация появилась в погоне за сенсацией, которая правдивой быть не может. Разыскивают тех, кто скрывается, - Юревич не скрывается. И к тому же следователь только собирается ходатайствовать. Мы, конечно, будем доказывать уважительность неявки, но у нас есть сомнение, что суд удовлетворит ходатайство следствия", - резюмировал юрист.

Михаил Юревич в данный момент находится на лечении и дополнительном обследовании у онкогематолога в Лондоне. Его обвиняют в получении 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко в качестве взятки за свое назначение и в подстрекательстве своего первого зама Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности теперь уже бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.

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