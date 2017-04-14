По приглашению Алекперова.

Президент "Лукойла" Вагит Алекперов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Когалым. Речь об этом зашла на их встрече в Ново-Огарево, сообщает "Уралинформбюро".

В ходе рабочей встречи Алекперов затронул тему социальной ответственности компании. В частности, он отчитался о реализованных в Когалыме проектах: "И одна из моих просьб будет о посещении, конечно, в течение этого года города Когалым и о проведении там мероприятий, связанных в том числе с импортозамещением в нефтегазовом комплексе".

"Давайте подумаем, конечно. Почему нет?", - ответил Путин.