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Екатеринбургские депутаты лишатся денег на содержание помощницСегодня в 19:42

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Если будут прогуливать заседания.

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов предложил ввести систему штрафов для депутатов-прогульщиков. За пропуск заседания без уважительной причины их будут лишать 50% средств, выделяемых на содержание помощниц и приемных. В случае злостного уклонения от исполнения обязанностей - 100%, сообщает "Уралинформбюро".

Вести учет отсутствующих, по замыслу В.Тестова, будет глава комиссии по местному самоуправлению Анатолий Шарапов.

Вопрос о дисциплине в гордуме Екатеринбурга поднимается который год. В нынешнем созыве он возник на первом же заседании – тогда часть депутатов вместо работы устроили митинг перед залом, пытаясь сорвать кворум и тем самым отложить вступление в должность председателя. Но все попытки ввести штрафы или какую-то иную форму ответственности до сих пор блокировались по двум причинам. Первая – это отсутствие зарплат и, соответственно, невозможность воздействовать рублем, вторая – норма законодательства, которая запрещает лишать мандата за прогулы.

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