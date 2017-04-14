Адвокаты обратились к Бастрыкину.

Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича направила заявление на имя председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Следователь, занимающийся делом экс-чиновника, допустил злоупотребление должностными полномочиями, заявил "Уралинформбюро" адвокат Игорь Трунов.

"Доказательства защиты, полученные в ходе оказания юридической помощи, свидетельствуют о том, что имела место фальсификация доказательств, подделка процессуальных документов, оказание давления на участников уголовного судопроизводства и иные противоправные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц", - следует из текста заявления.

Экс-губернатора обвиняют в получении 26 миллионов рублей взятки от бывшего министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко. Также Юревичу вменяется подстрекательство своего первого зама Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности теперь уже бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина.