По итогам 2016 года.

Владимир Путин отчитался о доходах за 2016 год. Президент России заработал 8,858 миллиона рублей. Это на 33 тысячи рублей меньше того, что он получил в 2015 году. В собственности у главы государства по-прежнему находятся земельный участок в 1,5 тысячи "квадратов", квартира и гараж - на 77 и 18 квадратных метров соответственно.

В пользовании у Путина есть жилплощадь в 153,7 "квадратов" и гаражное место (18 квадратных метров). Все объекты находятся в России. Ездит глава государства на двух раритетных "Волгах", а также "Ниве". В собственности у него находится и автоприцеп "Скиф".



Доходы главы правительства Дмитрия Медведева также снизились. Ему пришлось довольствоваться 8,58 миллиона рублей - на 181 тысячу рублей меньше, чем в 2015 году. При этом супруга премьера Светлана не заработала ни копейки.



Медведев по-прежнему разъезжает на "Победе" и "Волге" 1948 и 1962 годов выпуска соответственно, а его супруга пользуется Volkswagen Golf. В собственности у премьера также находится квартира площадью 367,8 квадратных метров, жены — два машино-места. Также глава правительства распоряжается на правах аренды земельным участком в 4,7 тысячи "квадратов", передает "Уралинформбюро".



О своих доходах отчитался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В минувшем году он заработал больше Путина - 12,812 миллиона. А его супруга Татьяна Навка в 10 раз больше - 120, 814 миллиона.