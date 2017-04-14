Он продал ВАЗ-21061.

По итогам 2016 года уральский полпред президента Игорь Холманских заработал 7,574 миллиона рублей. Это на 146 тысяч меньше, чем в 2015 году, передает "Уралинформбюро".

Доходы супруги полпреда составили почти 377 тысяч рублей. На ней по-прежнему числится Toyota Highlander, а вот Холманских остался без автомобиля, хотя ранее он владел отечественной "шестеркой" (ВАЗ 21061).

За 2016 год список имущества, которым владеет уральский полпред, не изменился. Чиновник остается собственником квартиры в 101,4 "квадрата" и долей в квартирах площадью 113,5 и 42,4 квадратных метра. Ему по-прежнему принадлежат гараж и нежилое помещение площадью 14,7 "квадрата". Кроме того, в пользовании у Холманских жилой дом в 433,3 квадратных метра.