×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Холманских остался без машиныСегодня в 18:54

  • Текст

Он продал ВАЗ-21061.

По итогам 2016 года уральский полпред президента Игорь Холманских заработал 7,574 миллиона рублей. Это на 146 тысяч меньше, чем в 2015 году, передает "Уралинформбюро".

Доходы супруги полпреда составили почти 377 тысяч рублей. На ней по-прежнему числится Toyota Highlander, а вот Холманских остался без автомобиля, хотя ранее он владел отечественной "шестеркой" (ВАЗ 21061).

За 2016 год список имущества, которым владеет уральский полпред, не изменился. Чиновник остается собственником квартиры в 101,4 "квадрата" и долей в квартирах площадью 113,5 и 42,4 квадратных метра. Ему по-прежнему принадлежат гараж и нежилое помещение площадью 14,7 "квадрата". Кроме того, в пользовании у Холманских жилой дом в 433,3 квадратных метра.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Декларативный пул»

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×