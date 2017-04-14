×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россель обогнал Чернецкого по доходамСегодня в 19:25

  • Текст

Заработав в два раза больше.

Сенаторы от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий померились кошельками, сдав отчеты о доходах за 2016 год.

Согласно опубликованным данным, экс-губернатор Среднего Урала заработал 12,54 миллиона рублей. В собственности у него 2 приусадебных участка общей площадью 4,613 тысячи квадратных метров, жилой дом в 657,5 "квадратов" и гараж. Супруга Росселя, получившая доход всего в 169 тысяч рублей, владеет квартирой в 228,7 квадратных метров, еще одна - в 126,9 "квадратов" - находится у нее в пользовании. Также ей принадлежат два паркинг-места.

Эдуард Россель разъезжает на "Мерседесе" и "Тойоте Лэнд Круйзер", также у него есть два прицепа.

Аркадий Чернецкий задекларировал доход почти вдвое меньше Росселя - 6,645 миллиона, передает "Уралинформбюро". Зато его супруга пополнила семейный бюджет на 3 миллиона рублей. В собственности Чернецкого находится земельный участок на 10,13 тысячи квадратных метров, жилой дом в 518,4 "квадратов" и гараж. В пользовании его супруги только квартира на 117,2 квадратных метров

Кроме того, Аркадий Чернецкий владеет Lexus LX - 570.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Декларативный пул»

Главные новости

Аналитика

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Барак свердловский предвыборный

Барак свердловский предвыборный

В Екатеринбурге свыше 1000 ветхих домов.

Догнать и перегнать Москву

Догнать и перегнать Москву

Предвыборные цели губернатора Куйвашева.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×