Россель обогнал Чернецкого по доходамСегодня в 19:25
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Заработав в два раза больше.
Сенаторы от Свердловской области Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий померились кошельками, сдав отчеты о доходах за 2016 год.
Согласно опубликованным данным, экс-губернатор Среднего Урала заработал 12,54 миллиона рублей. В собственности у него 2 приусадебных участка общей площадью 4,613 тысячи квадратных метров, жилой дом в 657,5 "квадратов" и гараж. Супруга Росселя, получившая доход всего в 169 тысяч рублей, владеет квартирой в 228,7 квадратных метров, еще одна - в 126,9 "квадратов" - находится у нее в пользовании. Также ей принадлежат два паркинг-места.
Эдуард Россель разъезжает на "Мерседесе" и "Тойоте Лэнд Круйзер", также у него есть два прицепа.
Аркадий Чернецкий задекларировал доход почти вдвое меньше Росселя - 6,645 миллиона, передает "Уралинформбюро". Зато его супруга пополнила семейный бюджет на 3 миллиона рублей. В собственности Чернецкого находится земельный участок на 10,13 тысячи квадратных метров, жилой дом в 518,4 "квадратов" и гараж. В пользовании его супруги только квартира на 117,2 квадратных метров
Кроме того, Аркадий Чернецкий владеет Lexus LX - 570.
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