За 2016 год.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников за 2016 год заработал 5,7 миллиона рублей, его жена – 478 тысяч. Сведения о доходах главы региона опубликовала на своем сайте мэрия Москвы, где он работал министром экономики до февраля 2017 года, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно декларации, у врио губернатора есть квартира площадью 258,4 квадратных метра, которую он делит с двумя своими детьми. Также в его собственности один автомобиль - Kia Cerato, при этом супруге принадлежит два места на парковке.

М.Решетников был назначен врио главы Пермского края 6 февраля 2017 года - сразу, как только предыдущий глава региона Виктор Басаргин досрочно сложил с себя полномочия.

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