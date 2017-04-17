×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Глава Прикамья раскрыл свои московские доходыСегодня в 11:05

  • Текст

За 2016 год.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников за 2016 год заработал 5,7 миллиона рублей, его жена – 478 тысяч. Сведения о доходах главы региона опубликовала на своем сайте мэрия Москвы, где он работал министром экономики до февраля 2017 года, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно декларации, у врио губернатора есть квартира площадью 258,4 квадратных метра, которую он делит с двумя своими детьми. Также в его собственности один автомобиль - Kia Cerato, при этом супруге принадлежит два места на парковке.

М.Решетников был назначен врио главы Пермского края 6 февраля 2017 года - сразу, как только предыдущий глава региона Виктор Басаргин досрочно сложил с себя полномочия.

Ранее по теме:
Путин нашел замену Басаргину

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева

Свердловская область теряет красный оттенок.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×