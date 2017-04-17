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Спикер Госдумы РФ недосчитался 25 миллионовСегодня в 12:17

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После смены места работы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин за 2016 год заработал 62 миллиона рублей. Это на 25 миллионов рублей меньше, чем годом ранее, когда он занимал пост первого замглавы администрации президента, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно опубликованной на сайте Госдумы декларации, в собственности у В.Володина 12 объектов недвижимости. В их числе земельный участок площадью 8 тысяч квадратных метров, коттедж на 989 "квадратов", два гостевых дома, несколько нежилых построек и даже очистная станция.

В.Володин возглавил Госдуму осенью 2016 года после выборов нового созыва парламента.

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