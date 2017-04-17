Депутаты Госдумы от Южного Урала "рассекретили" квартиры за рубежомСегодня в 15:18
- Текст
В Испании и Швейцарии.
Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2016 год - парламентарии от Челябинской области смогли "похвастаться" недвижимостью за границей.
Так, единоросс Андрей Барышев при доходе в 5,1 миллиона рублей владеет квартирой площадью 55 "квадратов" в Испании. Также он неплохо разжился недвижимостью в России, имея за душой три квартиры на 62,8, 32 и 31,4 квадратных метра и нежилое здание (90,5 "квадратов"). Кроме того, у него есть несколько земельных участков, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства площадью 427 квадратных метров и под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) - 11,6 тысячи квадратных метров. При этом, согласно декларации, автомобилей у Барышева нет.
Не ущемлены в средствах справедливоросс Валерий Гартунг с супругой, общий доход которых составил 128,9 миллиона рублей - эта наибольшая сумма среди семей депутатов от Челябинской области. Депутату, лично заработавшему 28,7 миллиона, принадлежит доля земельного участка под ИЖС площадью 9,8 тысячи квадратных метров и часть жилого дома на 672,6 "квадратов". На его жену, помимо аналогичных долей, записаны два дома (299,1 и 110,6 квадратных метров) в России и квартира на 190 "квадратов" в Швейцарии. На Гартунга оформлен Mercedes-Benz CL, а на его супругу - Mercedes А250, Porsche Cayenne и прицеп.
Самым скромным в числе 10 депутатов, представляющих Челябинскую область, оказался либерал-демократ Виталий Пашин. За 2016 год он заработал лишь 1,5 миллиона рублей, а его супруга - 222 тысячи. У самого политика недвижимости нет, но у его жены есть квартира площадью 73 квадратных метров и половина квартиры на 126,7 "квадрата" (оставшиеся доли записаны на двух сыновей). На супругу также оформлен кроссовер Toyota RAV4.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:29
В Перми бешеный лифт свернул голову собаке
И зажал ногу девушке.Сегодня в 20:18
В Перми в ДТП пострадал 3-месячный ребенок
И его мать.Сегодня в 20:05
В Подмосковье схватили одного из организаторов теракта в Петербурге
Его доставили в Следственный комитет.Сегодня в 19:54
В Березниках при падении люльки автокрана погиб рабочий
Его напарник - в реанимации.Сегодня в 19:38
В Ирбите из-за посыпавшихся многоквартирников дисквалифицировали директора УК
На 1 год.Сегодня в 19:21
Жители южноуральского поселка неделю маются без воды
Холодной и горячей.Сегодня в 19:01
В Челябинске "Град" заподозрили в хищении денег дольщиков
Они ждут квартир с 2013 года.Сегодня в 18:52
Юлия Самойлова вместо Евровидения полетит в Пермь
Она споет там песню Flame Is Burning.Сегодня в 18:51
Тюменские педагоги заменили уроки квестами
И научили этому коллег.Сегодня в 18:43
Депутаты Госдумы от Прикамья померились домами и машинами
Банями и дачами.Сегодня в 18:29
На Южном Урале товарняк переехал женщину
Переходившую пути в неположенном месте.Сегодня в 18:23
Обвиняемый в убийстве югорчанин хранил дома ингредиенты для бомбы
И арсенал оружия.Сегодня в 18:19
В России "капитальных" подрядчиков заставят вступить в СРО
Нововведение позволит защитить права собственников.Сегодня в 18:16
Прокуроры через суд требуют обеспечить Троицк питьевой водой
Без марганца.Сегодня в 18:06
В Тюменской области открылся первый IT-инкубатор
На очереди еще четыре.
Главные новости
- Сегодня в 20:05В Подмосковье схватили одного из организаторов теракта в Петербурге
- Сегодня в 17:22В Верхней Пышме в ДТП со скорой пострадала роженица
- Сегодня в 17:10Бывший вице-мэр Екатеринбурга Липович ушел на завод
- Сегодня в 16:38Пропавшую молодую мать из Верхней Пышмы нашли мертвой в подвале
- Сегодня в 16:11Екатеринбуржец пырнул ножом врача скорой помощи
Аналитика
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?
Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева
Свердловская область теряет красный оттенок.