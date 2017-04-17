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Депутаты Госдумы от Южного Урала "рассекретили" квартиры за рубежомСегодня в 15:18

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В Испании и Швейцарии.

Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2016 год - парламентарии от Челябинской области смогли "похвастаться" недвижимостью за границей.

Так, единоросс Андрей Барышев при доходе в 5,1 миллиона рублей владеет квартирой площадью 55 "квадратов" в Испании. Также он неплохо разжился недвижимостью в России, имея за душой три квартиры на 62,8, 32 и 31,4 квадратных метра и нежилое здание (90,5 "квадратов"). Кроме того, у него есть несколько земельных участков, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства площадью 427 квадратных метров и под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) - 11,6 тысячи квадратных метров. При этом, согласно декларации, автомобилей у Барышева нет.

Не ущемлены в средствах справедливоросс Валерий Гартунг с супругой, общий доход которых составил 128,9 миллиона рублей - эта наибольшая сумма среди семей депутатов от Челябинской области. Депутату, лично заработавшему 28,7 миллиона, принадлежит доля земельного участка под ИЖС площадью 9,8 тысячи квадратных метров и часть жилого дома на 672,6 "квадратов". На его жену, помимо аналогичных долей, записаны два дома (299,1 и 110,6 квадратных метров) в России и квартира на 190 "квадратов" в Швейцарии. На Гартунга оформлен Mercedes-Benz CL, а на его супругу - Mercedes А250, Porsche Cayenne и прицеп.

Самым скромным в числе 10 депутатов, представляющих Челябинскую область, оказался либерал-демократ Виталий Пашин. За 2016 год он заработал лишь 1,5 миллиона рублей, а его супруга - 222 тысячи. У самого политика недвижимости нет, но у его жены есть квартира площадью 73 квадратных метров и половина квартиры на 126,7 "квадрата" (оставшиеся доли записаны на двух сыновей). На супругу также оформлен кроссовер Toyota RAV4.

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