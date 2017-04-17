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Тюменский губернатор заработал 11 миллионовСегодня в 12:41

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Его доходы заметно выросли.

Доходы главы Тюменской области Владимира Якушева за 2016 год составили 11 миллионов 176 тысяч рублей. Это на 3 миллиона больше, чем годом ранее, сообщает "Уралинформбюро".

В декларации о доходах губернатор указал, что совместно с супругой владеет земельным участком площадью 2,5 тысячи квадратных метра и домом на 472 "квадрата". Кроме того, в собственности у главы региона гараж, хотя автомобиля у него нет.

Жена главы региона Лариса Якушева за год получила 9 миллионов 750 тысяч рублей, из которых 9,1 миллиона – полученное наследство. На ней записан Audi A4.

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