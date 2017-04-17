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Губернатор Свердловской области ушел в отставкуСегодня в 13:39

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И назначен исполняющим обязанности.

Президент РФ принял досрочную отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и тут же назначил его исполняющим обязанности главы региона. Указ Владимира Путина опубликован 17 апреля 2017 года на его официальном сайте, сообщает "Уралинформбюро".

Назначения Е.Куйвашева исполняющим обязанности ожидали более двух месяцев: он оставался одним из последних в списке глав регионов, по которым президент должен был принять решение до лета. Новый статус позволяет Куйвашеву начать подготовку к губернаторским выборам, которые пройдут в Свердловской области в сентябре.

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