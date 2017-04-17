Свердловские депутаты Госдумы заработали 100 миллионовСегодня в 16:25
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На всех.
Самым богатым депутатом Госдумы от Свердловской области по итогам 2016 года стал единоросс Лев Ковпак. Он заработал 36,6 миллиона рублей. На втором месте – коммунист Николай Езерский (16 миллионов). Остальные депутаты получили гораздо меньше меньше – от 6 до 3 миллионов рублей, сообщает "Уралинформбюро". Вкупе народные избранники, представляющие Средний Урал, заработали около 100 миллионов рублей.
Кроме солидных доходов, Ковпак отличился и внушительным списком собственности. Согласно декларации, он владеет двумя земельными участками общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров, жилым домом на 780 "квадратов", 5 квартирами, гаражом и тремя парковочными местами. При этом собственного автомобиля у депутата нет.
Езерский указал в декларации земельный участок (1,3 тысячи квадратных метров) и 2 жилых дома (509 и 112 "квадратов"). На двоих с супругой он владеет Mercedes S-500 и Lexus LХ-570 и гаражом.
На третьем месте по доходам оказался Павел Крашенинников – 6,6 миллиона за 2016 год. Еще 2 миллиона заработала супруга депутата. На двоих с женой он владеет земельным участком площадью 3,3 тысячи квадратных метров, двумя домами на 483 и 331 "квадрат", двумя квартирами и нежилым помещением в 250 квадратных метра. Передвигаются супруги на Lexus RX-350.
Александр Петров за год заработал 4,6 миллиона рублей, его супруга – 660 тысяч. В собственности у парламентария земельный участок в 993 квадратных метра и жилой дом на 293 "квадрата". У депутата ВАЗ 212140 и "запорожец".
Зелимхан Муцоев заработал 4,56 миллиона рублей. Зато у него самый солидный перечень недвижимости: 5 участков под строительство общей площадью 22 тысячи квадратных метра, 2 коттеджа каждый более тысячи "квадратов", гостевой дом, гараж и трансформаторная подстанция. Передвигается депутат на BMW 760 LI.
Лидер свердловских эсеров Александр Бурков за год заработал 4,5 миллиона рублей, еще 479 тысяч принесла в семейный бюджет его супруга. На двоих они владеют участком в 2,4 тысячи квадратных метра, двумя домами, 3 квартирами и гаражом. У депутата нет автомобиля, но есть прицеп МЗСА 817711.
Остальные депутаты Госдумы от Свердловской области за год заработали по 3 миллиона и меньше. Самым скромным оказался доход лидера региональных профсоюзов Андрея Ветлужских – 2,5 миллиона рублей. В собственности у него лишь квартира на 43 квадратных метра и гараж.
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