Депутаты Госдумы от Прикамья померились домами и машинамиСегодня в 18:43
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Банями и дачами.
Депутаты Госдумы РФ от Пермского края вместе с коллегами отчитались о доходах за 2016 год.
Самым богатым оказался Александр Василенко, передает "Уралинформбюро". Он заработал 18,9 миллиона рублей, а его супруга - 13,8 миллиона. В собственности у него числятся 2 квартиры площадью 138 и 105 квадратных метров, одно машиноместо и жилой дом на 219,2 "квадрата", а также дачный и садовый участки - 1,2 тысячи и 1,1 тысячи квадратных метров. Жена Василенко владеет квартирой площадью 105,2 квадратных метра, Audi A4 и двумя машиноместами.
Депутат Дмитрий Скриванов заработал 15,3 миллиона рублей. В его собственности квартира площадью 174,8 квадратных метра, BMW 340i xDrive и 2 снегохода SKI-DOO. У несовершеннолетней дочери единоросса в безвозмездном пользовании 3 квартиры, одна из которых в Великобритании.
Депутат Андрей Исаев получил доход свыше 6,7 миллиона рублей. На него записаны 2 квартиры площадью 113,8 и 55 квадратных метров, третья (97 "квадратов") наполовину принадлежит его ребенку.
У его коллеги Игоря Шубина заработок составил 5,9 миллиона рублей. Еще на 844,3 тысячи рублей семейный бюджет пополнила его жена. Шубин владеет земельным участком площадью 13,8 тысячи квадратных метров, гостевым домом на 486,7 "квадрата" и домом охотника (123,4 квадратных метра). Также на него оформлена половина квартиры на 99,5 "квадратов", гараж и 2 машиноместа. Супруга Шубина имеет в собственности две квартиры и Volkswagen Touareg.
Единоросс Дмитрий Сазонов заработал 4,3 миллиона рублей, а его супруга 2,2 миллиона. У политика есть участок на 1,7 тысячи квадратных метров, жилой дом на 482 "квадрата" и баня, Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Suzuki GSX 1300R и прицеп. У его жены - Merсedes-Benz E250 CGI и ВАЗ-111730, а также четверть квартиры площадью 68,6 квадратных метров.
Игорь Сапко отчитался о доходе в 4,2 миллиона рублей. Он владеет землей площадью 5,9 тысячи квадратных метров в особо охраняемой территории, гостевым домом на 239,6 "квадрата", досуговым центром на 145,4 квадратных метра и половиной квартиры площадью 50,3 "квадрата". Также у него есть снегоболотоход Can-Am Outlander MAX XT 650 EFI. У супруги, заработавшей в прошлом году 1,1 миллиона, в собственности только автомобили Lexus RX200T и Lexus RX350.
Депутат Алексей Бурнашов смотрится скромно на фоне коллег: при доходе в 2,9 миллиона в собственности у него нет ни недвижимости, ни транспорта.
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