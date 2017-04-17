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Бывший вице-мэр Екатеринбурга Липович ушел на заводСегодня в 17:10

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В советники гендиректора.

Бывший вице-мэр Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович теперь работает советником гендиректора ПАО "Завод керамических изделий". О его новой должности стало известно 17 апреля 2017 года во время вручения награды экс-чиновнику на мероприятии в честь Дня местного самоуправления в екатеринбургском Театре Эстрады, сообщает "Уралинформбюро".

Е.Липович отмечен почетной грамотой губернатора Свердловской области за работу в администрации Екатеринбурга, где он продержался почти 10 лет.

Вице-мэр ушел на пенсию в начале февраля 2017 года - на волне скандала вокруг транспортной реформы, которую планировали провернуть грядущим летом. Перекройка маршрутов вызвала волну протестов горожан. Вместе с отставкой Липовича было объявлено о переносе внедрения новой транспортной схемы на 2019 год.

Следует отметить, что Липович возглавлял "Завод керамических изделий" с 1994 года по 2007 год.

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Вице-мэр Екатеринбурга Евгений Липович ушел в отставку

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