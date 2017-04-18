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КНДР пригрозила ядерной войнойСегодня в 10:36

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В любой момент.

КНДР готова "в любой момент" ответить на агрессивную политику Америки ядерной войной. Об этом заявил заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен на пресс-конференции 17 апреля 2017 года, сообщает "Уралинформбюро".

В разговоре с корреспондентом западного информпортала Express дипломат отметил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп "сошел с ума", раз взял курс на обострение отношений с Северной Кореей. "Соединенные Штаты разрушают мир и глобальную стабильность, опираясь на гангстерскую логику", - заявил Ким Ин Рен.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что в отношении Пхеньяна могут быть применены любые меры воздействия.

Тем временем официальный представитель Министерства обороны Штатов Дан Уайт заявил журналистам, что ведомство начало проверку состояния ядерного вооружения в стране. Отчет об итогах аудита будет представлен президенту до конца года.

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