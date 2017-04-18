Найдя нарушения в избирательном кодексе.

Избирательное законодательство в стране нарушает конституционные права граждан. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, разбирая дело о снятии списка одномандатников "Партии пенсионеров за справедливость" с выборов в Госдуму летом 2016 года, сообщает "Уралинформбюро".

Отказ ЦИК был связан с тем, что в списке партии из-за технической ошибки по трем одномандатным округам было заявлено по два кандидата. В результате в регистрации было отказано всем 169 претендентам от ППЗС, в том числе экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и адвокату Игорю Трунову, которые с тех пор оспаривают решение избиркома в судах различной инстанции.

Согласно решению Конституционного суда от 13 апреля 2017 года, норма федерального закона, позволяющая ЦИК отказывать в регистрации всего списка одномандатников партии из-за наличия отдельных нарушений, является антиконституционной и признана недействительной. Закон "О выборах депутатов Госдумы" должен быть переписан, а до тех пор избирком обязан при наличии нарушений принимать решение по каждому из округов индивидуально.

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