Депутат не хотел расставаться с зарплатой.

Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал депутата Заксобрания Илью Гаффнера за сокрытые от приставов 400 тысяч рублей, сообщает "Уралинформбюро". Ему придется заплатить 4000 рублей.

В июле 2016 года народный избранник был признан банкротом в связи с невыплатой кредитов на общую сумму в 160 миллионов рублей. Деньги были выданы банками на развитие сельхозпредприятий, подконтрольных парламентарию. В настоящее время его имущество выставлено на торги, а наличными средствами распоряжается конкурсный управляющий. Гаффнер еще летом должен был отдать банковские карточки, на которые перечисляется его зарплата за работу в Заксобрании. Но, воспользовавшись различными отговорками, сделал он это лишь осенью. При этом, по оценке прокуратуры, депутат успел снять со счетов порядка 400 тысяч рублей.

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