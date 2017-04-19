Сандакову и Цыбко отказали в проверке сотрудников ФСБ 18 апреля в 20:58
- Текст
Вопреки решению Генпрокурора.
Бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков и экс-сенатор от Южного Урала Константин Цыбко не смогли доказать нарушения со стороны следствия по своим уголовным делам. Их жалобы, пройдя через разные инстанции, уперлись в прокурора 308 военной прокуратуры гарнизона ЦВО Виталия Белого, который отказал в проверке действий чекистов.
Подполковник юстиции заключил, что надзор за деятельностью сотрудников УФСБ России по Челябинской области "в компетенцию органов военной прокуратуры не входит". Таким образом, пояснил "Уралинформбюро" Константин Цыбко, Белый нарушил прямое поручение Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и должен отвечать за такое явное несоблюдение субординации.
"Местный прокурор, челябинский, сказал генеральному, что он отказывается выполнять его поручение, по причине того, что Кузьмин (подполковник ФСБ, на которого пожаловался экс-сенатор. - прим. ред.) не военнослужащий. То есть он сказал, что генпрокурор плохо знает вообще законы и ни в чем не разбирается, а он сам тут во всем гарнизоне очень крутой мужик. Примерно такая история. Если нужна лично моя позиция, то я на стороне генпрокурора в этом вопросе - он правильно дал поручение гарнизонному прокурору провести проверку. А гарнизонный прокурор, по всей видимости потому, что на него есть компромат и он находится в зависимости от этого Кузьмина - он отказался проводить проверку", - рассудил Цыбко.
Изначально экс-сенатор подал жалобу в службу собственной безопасности ФСБ РФ. Затем ее направили в Генпрокуратуру РФ и далее военным прокурорам. В обращении говорится, что теперь уже бывший начальник 1-го отделения отдела экономической безопасности челябинского УФСБ Олег Кузьмин незаконно заполучил разрешение на прослушку пяти телефонных номеров Цыбко, только два из которых действительно принадлежат экс-сенатору. Остальные же числятся за совершенно посторонними гражданами.
Стоит напомнить, что Цыбко обвиняется в получении около 27 миллионов рублей за политическое покровительство экс-сити-менеджеру Озерска Евгению Тарасову и лоббирование интересов бизнесмена Олега Лакницкого.
Бывший вице-губернатор Николай Сандаков узнал о вердикте военного прокурора из разговора с журналистом "Уралинформбюро". Он заверил, что отказ в проверке будет опротестован так же, как и аналогичное решение прокурора Челябинской области Александра Кондратьева. "У областной прокуратуры тоже из аргументации три строчки. Пишут, что, по их мнению, никто ничего не нарушал. И все. Мы совершенно точно будем обжаловать решение областного прокурора - на прошлой неделе я такую задачу поставил защите. Когда подобный ответ придет и из военной прокуратуры, понятно, что мы и его будем обжаловать", - пояснил экс-чиновник.
Жалобой Сандакова чекисты заниматься также не стали, перенаправив ее в прокуратуру Центрального военного округа и Челябинской области. Защита обвиняемого указывает на фальсификацию следователями доказательств о его встрече с бывшим сити-менеджером Озерска Евгением Тарасовым в ресторане "Грузинский дворик" в 2011 году, где он вместе с Цыбко якобы вымогал у чиновника деньги.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
18 апреля в 20:58
Сандакову и Цыбко отказали в проверке сотрудников ФСБ
Вопреки решению Генпрокурора.18 апреля в 20:22
В Екатеринбурге в Парке Победы нашли труп мужчины
На место выехали следователи.18 апреля в 20:21
Мэрия Сургута смирилась с установкой бюста Сталина
Ему подыскивают место.18 апреля в 20:11
"Нестандартная" стюардесса не смогла отсудить у "Аэрофлота" миллион
За дискриминацию.18 апреля в 19:58
В Екатеринбурге самосвал провалился под асфальт
Колесо покорежено.18 апреля в 19:58
В Богдановиче бывшего врача-онколога осудили за взятки
Он наживался на чужой беде.18 апреля в 19:37
В Прикамье задержали подозреваемую в убийстве новорожденного
Младенца нашли на улице в пакете.18 апреля в 19:01
Под Нижним Тагилом полицейские устроили погоню со стрельбой
За пьяным водителем.18 апреля в 18:52
Тюменцу раздробило кости лица сцепкой самосвала на буксире
Мужчина захлебнулся кровью.18 апреля в 18:44
Снежная буря готовится атаковать свердловчан
20-21 апреля.18 апреля в 18:43
Подрядчиков реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге объявят 15 мая
Заказчик платит около 2 миллиардов.18 апреля в 18:28
New Stream Group обзавелась новым плавучим нефтехранилищем в Мурманске
Более вместительным.18 апреля в 18:12
В Челябинске найден мертвым обвиняемый в педофилии
Труп обескровлен.18 апреля в 17:41
Экс-полицейского будут судить за обезображенного им курганца
Обвиняемому грозит 10 лет.18 апреля в 17:22
Гаффнер оштрафован за сокрытие 400 тысяч от приставов
Депутат не хотел расставаться с зарплатой.
Главные новости
- 18 апреля в 20:22В Екатеринбурге в Парке Победы нашли труп мужчины
- 18 апреля в 19:58В Екатеринбурге самосвал провалился под асфальт
- 18 апреля в 17:08В Перми за решетку отправили 76-летнего педофила-шахматиста
- 18 апреля в 15:33На Южном Урале подросток умер от отравления газом
- 18 апреля в 15:20В роддоме Екатеринбурга умерла молодая женщина
Аналитика
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?
Скелеты большевиков против комсомольца Ивачева
Свердловская область теряет красный оттенок.