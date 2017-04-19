Они не отчитались о доходах.

По итогам декларационной кампании 50 депутатов из 20 муниципалитетов Свердловской области не отчитались о доходах за 2016 год. Об этом главе региона на заседании кабмина 19 апреля 2017 года доложил вице-губернатор Владимир Тунгусов.

Согласно действующему законодательству, депутаты, не сдавшие декларации к 1 апреля, лишаются мандатов. Как отметил В.Тунгусов, в большинстве муниципалитетов, где возникла проблема, этой осенью пройдут выборы новых составов дум: "Поэтому, видимо, депутаты решили, что им нечего терять".

В целом же процент сдачи деклараций вырос с 88% до 97%.

Стоит напомнить, что в 2016 году в области было несколько скандалов, связанных с декларационной кампанией. В гордуме Екатеринбурга мандатов едва не лишились три депутата, но в итоге дело спустили на тормозах.