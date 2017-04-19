На время выборной кампании.

Получив от президента приставку "и.о.", губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не стал отправлять в отставку региональный кабмин. Все министры остаются работать в прежнем статусе до выборов главы Среднего Урала, намеченных на сентябрь, сообщает "Уралинформбюро".

"Доверие оказано не только мне, но и вам. Мы идем на выборы как одна команда. Все члены правительства продолжат работать без приставки "и.о" до выборов губернатора Свердловской области", - объявил Е.Куйвашев, открывая заседание областного правительства 19 апреля 2017 года.

Владимир Путин отправил Куйвашева в отставку 17 апреля и тут же назначил его исполняющим обязанности губернатора. Это дает ему возможность начать предвыборную кампанию. Согласно законодательству, получат ли приставку "и.о." члены кабмина – остается на усмотрение главы региона.

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