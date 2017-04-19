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Свердловский губернатор потерял в доходахСегодня в 13:02

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А его супруга прибавила.

За 2016 год губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал 3 миллиона 333 тысячи рублей. Это на 16 тысяч рублей меньше, чем годом ранее, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно декларации главы региона, для его супруги год был более удачным: ее доходы увеличились на 638 тысяч рублей - до 9 миллионов 967 тысяч.

Список собственности у четы Куйвашевых за год не изменился. Губернатор, его жена и ребенок владеют тремя квартирами площадью 144, 131 и 118 квадратных метров. У супруги главы региона есть Toyota Rav4, а сам он владеет автоприцепом и гирдоциклом.

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