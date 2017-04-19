До Первомая.

Советский районный суд Челябинска до 26 апреля 2017 года примет решение по объединению уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Южного Урала Николая Сандакова в одно производство.

Защита обратилась с соответствующим ходатайством 19 апреля в ходе предварительных слушаний. "Прокурор возражений не высказал. Есть все основания для того, чтобы на следующем заседании наша просьба была удовлетворена", - заявил Сандаков "Уралинформбюро".

Сейчас в Советском райсуде рассматривается несколько уголовных дел в отношении бывшего чиновника: по получению им взятки в 1,9 миллиона рублей, а также - по мошенничеству и неправомерному доступу к компьютерной информации.