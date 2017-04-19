Тунгусов заработал в 7 раз больше КуйвашеваСегодня в 14:31
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23 миллиона рублей.
Первый заместитель свердловского губернатора Владимир Тунгусов за 2016 год заработал 23 миллиона рублей. Для сравнения: глава области Евгений Куйвашев пополнил семейный бюджет лишь на 3,3 миллиона, а еще один его первый зам Алексей Орлов - на 3,2 миллиона.
Согласно декларациям, размещенным на сайте областного правительства, самым низкооплачиваемым среди членов кабмина оказался министр здравоохранения Игорь Трофимов, заработавший 1,8 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро". Среди министров самым богатым оказался Михаил Волков, курирующий строительство (6 миллионов).
Что касается жен, то здесь лидирует супруга вице-губернатора Сергея Зырянова – ее годовой доход достиг 33 миллионов рублей. На втором месте – жена Тунгусова (20,4 миллиона), на третьем - вторая половинка министра социальной политики Андрея Злоказова (17,4 миллиона).
Семейство Тунгусовых также отличилось самыми обширными земельными наделами - супруги владеют участками общей площадью 4,1 тысячи квадратных метров. На втором месте – чета Волковых (3,8 тысячи "квадратов").
В целом недвижимостью больше всех разжились супруги Зыряновы, у которых 7 квартир площадью от 65,9 до 227 "квадратов", 2 дома, 10 нежилых помещений и два земельных участка на 3 тысячи "квадратов".
Скромнее всех выглядит министр инвестиций Свердловской области Дмитрий Нисковских: за год он заработал 2,1 миллиона, живет в арендуемом доме площадью 131 квадратный метр, из транспорта есть только катер Bayliner 1850 CS.
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