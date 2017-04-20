В мэрии ищут "следы" манипуляций с землей.

В Миассе задержан местный бизнесмен Владимир Мурашкин, также известный как неофициальный советник главы города Геннадия Васькова. Как пояснил "Уралинформбюро" осведомленный источник, именно в рамках полицейской разработки предпринимателя недавно проводилась выемка документов в мэрии.

Собеседник добавил, что в бизнес-кругах утверждают, что Мурашкин имеет прямое отношение к манипуляциям с муниципальной землей.

"Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию", - заявили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Выемка документов в кабинете Васькова проводилась 18 апреля. Следователи управления по экономической безопасности и противодействию коррупции главка проверяли законность сделок с муниципальной землей за период с 2015 года.