Александра Федорова.

Заместитель председателя СКР Александр Федоров едет в Екатеринбург, передает "Уралинформбюро".

21 апреля 2017 года он примет участие в научно-практической конференции "Право и мораль как факторы повышения антикоррупционной политики государства". Мероприятие пройдет в Уральском государственном юридическом университете.

Планирует ли Федоров встретиться со свердловскими коллегами, неизвестно. В пресс-службе регионального СУ СКР не располагают информацией.