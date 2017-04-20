За незаконную помощь бизнесмену.

Бывшему заместителю главы администрации Чебаркуля Олегу Соловьеву предъявлено обвинение во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник задержан, в суд направлено ходатайство о его аресте.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в 2016 году Соловьев получил взятку в виде услуги на сумму свыше 100 тысяч рублей от местного предпринимателя, который предоставил чиновнику для проживания квартиру в Чебаркуле. В ответ Соловьев помог бизнесмену в заключении муниципальных контрактов по благоустройству, мешая его конкурентам на конкурсных площадках.