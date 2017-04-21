×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Вернись, я все прощу: ЕС подбивает британцев отменить BrexitСегодня в 09:15

  • Текст

В один присест.

Процесс выхода Великобритании из ЕС можно повернуть вспять, если на досрочных выборах 8 июня она выберет новое правительство. Об этом заявил президент Европарламента Антонио Таяни, пишет Guardian.

По его словам, процедура будет очень простой. "Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад", - отметил Таяни.

Решение покинуть ЕС принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года, передает "Уралинформбюро". 29 марта 2017-го механизм прощания запущен официально, и ровно через два года страна может быть свободна, гласит 50-я статья Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×