Вернись, я все прощу: ЕС подбивает британцев отменить BrexitСегодня в 09:15
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В один присест.
Процесс выхода Великобритании из ЕС можно повернуть вспять, если на досрочных выборах 8 июня она выберет новое правительство. Об этом заявил президент Европарламента Антонио Таяни, пишет Guardian.
По его словам, процедура будет очень простой. "Если Великобритания захотела бы остаться, это было бы на пользу всем. Я был бы очень рад", - отметил Таяни.
Решение покинуть ЕС принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года, передает "Уралинформбюро". 29 марта 2017-го механизм прощания запущен официально, и ровно через два года страна может быть свободна, гласит 50-я статья Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.
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