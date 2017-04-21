Нашли трех.

Самым зажиточным депутатом Заксобрания Челябинской области стал председатель стратегического комитета ПАО "ЧТПЗ" Александр Федоров. Согласно декларации за 2016 год, он заработал 679 миллионов рублей. Живет он при этом скромно - в арендуемой квартире, ездит на "Волге", недвижимости в собственности нет, сообщает "Уралинформбюро".

В парламенте нашлось еще два депутата, заработавших за год далеко за 100 миллионов рублей. На втором месте по доходам - президент ООО "Управляющая компания ЮГК" Константин Струков (351,9 миллиона). У него в собственности 21 земельный участок, три дома, квартира, два нежилых помещения и 7 объектов незавершенного строительства. Тройку лидеров замыкает пенсионер Семен Мительман. Помимо дохода в 250,6 миллиона. у него самый внушительный среди коллег список собственности: 18 земельных участков, 10 жилых домов и 86 нежилых помещений, а также 20 автомобилей.

В хвосте оказались 4 депутатов, заработавшие за год менее миллиона рублей. Самым бедным стал временно неработающий Сергей Жестков (195 тысяч рублей), его коллега Анатолий Вершинин задекларировал немногим больше – 291 тысячу рублей.

Спикер Заксобрания Владимир Мякуш за год заработал 7,3 миллиона рублей, в собственности у него только гараж.