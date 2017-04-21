Собственности у него нет.

По итогам 2016 года доходы губернатора ЯНАО Дмитрия Кобыкина составили 20,1 миллиона рублей. Из них 18,5 миллиона – по основному месту работы, что соответствует зарплате в 1,5 миллиона рублей в месяц. 1,3 миллиона – деньги от продажи земельного участка, 260 тысяч – вознаграждение за получение почетных званий, сообщает "Уралинформбюро".

Согласно декларации, никакой собственностью глава региона не владеет. Живет в квартире, принадлежащей его супруге, которая за 2016 год получила 33 тысячи рублей.

У губернатора есть двое несовершеннолетних детей, которым принадлежат земельные участки общей площадью в 5,2 тысячи квадратных метров и три жилых дома на 474, 277 и 140 "квадратов".