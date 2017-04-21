Не беда, ведь муж получил 21 миллион.

Своеобразный рекорд поставил депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Шилкин – его супруга принесла за 2016 год в семейный бюджет всего 4 копейки. Сам парламентарий заработал 21 миллион, сообщает "Уралинформбюро".

Небольшими доходами отметились и несовершеннолетние дети Эдуарда Яунгада, которые на двоих за год заработали 2,5 тысячи рублей. Сам он, согласно декларации, получил доход в 9,2 миллиона рублей, его супруга - 1 миллион.

Больше всех среди коллег заработал Сергей Соловьев – 78 миллионов рублей. На втором месте Валерий Миннибаев – 68,1 миллиона. Тройку лидеров замыкает Олег Арно (59,9 миллиона).

Меньше всех за год заработала перекочевавшая из свердловского Заксобрания Елена Кукушкина – 4,9 миллиона.

Спикер ямальского парламента Сергей Ямкин стал богаче на 18,8 миллиона рублей.