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Особняками Новикова заинтересовалась прокуратура24 апреля в 11:16

После расследования "Уралинформбюро".

Прокуратура Свердловской области проверит, каким образом в распоряжении скандально известного барда Александра Новикова оказалось несколько исторических особняков в центре Екатеринбурга. Соответствующее распоряжение по просьбе "Уралинформбюро" подчиненным дал заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев.

О получении худруком Тетра эстрады двух объектов культурного наследия по адресу Розы Люксембург, 65 и 67 в бессрочное безвозмездное пользование "Уралинформбюро" писало в начале апреля. Формально, согласно сообщению МУГИСО, особняки отданы в распоряжение свердловской региональной детской общественной организации "Большой полет". Ее президентом является Новиков, а соучредителями супруга и сын шансонье. При этом, как удалось выяснить корреспондентам агентства, финансовой и хозяйственной деятельностью фирма не занималась, а прописана она в самой обычной квартире.

Более того, те же особняки на Розы Люксембург и ранее занимал Новиков, а точнее - принадлежавшее ему ООО "Светояр", засветившееся в громком скандале с ПЖСК "Бухта Квинс". Конфликт с пайщиками, за которым внимательно следит "Уралинформбюро", вылился в уголовное дело о мошенничестве. В числе обвиняемых – сам шансонье и его бизнес-партнер Михаил Шилиманов, чей Mercedes нередко можно заметить припаркованным у исторических домов, ныне переданных детской организации "Большой полет".

Следует отметить, что здания на Розы Люксембург – не единственные в распоряжении Александра Новикова. В пользовании учрежденного им Благотворительного Фонда "400-летие Дома Романовых" находится дом мещанина Д.Х.Иконникова на Ленина, 18а. Соучредитель организации – гендиректор УГМК Андрей Козицын. Однако ни бардовских, ни "медных" денег, по всей видимости, не хватает на оплату аренды - к сентябрю 2015 года организация задолжала порядка 4 миллионов рублей. Арбитражный суд постановил эти деньги взыскать, но приставы очевидно так и не смогли найти ни Новикова, ни Козицына.

Этим и другим итогам расследования "Уралинформбюро" теперь даст оценку прокуратура. Согласно распоряжению Юрия Пономарева, проверка должна быть завершена к 10 мая 2017 года.

"Уралинформбюро" продолжит следить за развитием событий с "историческим наследием" Новикова.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Вопрос к прокуратуре 24 апреля в 14:40

А что, прокуратура только по наводке журналистов что-то делает? А самостоятельно она инициативу не проявляет, когда естть явные нарушения со стороны некоторых лиц?

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