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У Ройзмана не нашлось 100 миллиардов для борьбы с Путиным24 апреля в 12:39

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На президентских выборах.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался участвовать в выборах президента в 2018 году. Заявление о перспективах своей политической карьеры он по сложившейся традиции сделал в интервью газете "Егоршинские вести", где вещал о своих планах стать губернатором, сообщает "Уралинформбюро".

"Если бы у меня было понимание того, что надо делать на уровне страны, то можно было бы говорить о каких-то намерениях, - пояснил Е.Ройзман. - А у меня этого понимания нет". Он добавил, что, по его оценке, избирательная кампания кандидата от оппозиции обошлась бы в сумму порядка 100 миллиардов рублей, таких денег у него нет и занимать их он ни у кого не хочет.

Ранее ряд экспертов, в том числе федерального уровня, заявляли, что Ройзман мог бы принять участие в борьбе за президентское кресло в 2018 году в качестве основного кандидата от оппозиции.

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