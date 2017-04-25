Гонка продолжится в мае.

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набрав 23,86% голосов. Такой результат показал подсчет 97,4% бюллетеней, сообщают федеральные СМИ.

Следом идет лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен (21,45% голосов). На третьем месте оказался экс-премьер Франции Франсуа Фийон (19,94%). Последний уже признал поражение и призвал своих сторонников голосовать за Макрона.

В первом туре президентских выборов, состоявшихся 23 апреля, принимали участие 11 кандидатов. Макрон и Ле Пен продолжат гонку во втором туре 7 мая.

Отметим, что Эммануэль Макрон известен своими антироссийскими высказываниями. В ходе предвыборных дебатов политик неоднократно заявлял, что Франции не следует сближаться с Россией: "Она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами". Марин Ле Пен же, напротив, утверждает, что стране следует усилить двусторонние отношения с Россией.