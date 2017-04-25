С требованием отказаться от сурьмяного завода.

Депутаты Асбеста призывают горожан поддержать их в борьбе против строительства сурьмяного завода, сообщает "Уралинформбюро".

По словам представителя КПРФ Натальи Крыловой, на заседании гордумы 27 апреля 2017 года будет озвучена инициатива о проведении референдума по этому вопросу. Чтобы это предложение не было отклонено, она просит горожан "мобилизоваться" и прийти на думское собрание.

"Национальная сурьмяная компания" Игоря Ротенберга пытается построить сурьмяный завод в Свердловской области уже несколько лет. Изначально планировалось разместить его в Дегтярске, но из-за протестов экологов пришлось перенести проект в Асбест.