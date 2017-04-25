Потратив 69,2 миллиарда долларов.

Россия вышла на третье место в мире по расходам на армию, сообщает "Уралинфрмбюро". Как следует из опубликованного 24 апреля 2017 года доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2016 году РФ увеличила затраты на оборону на 5,9% - до 69,2 миллиарда долларов.

Место в первой тройке ей уступила Саудовская Аравия, снизившая свои военные расходы на 30% - до 63,7 миллиарда долларов. Она занимает четвертую позицию в рейтинге.

Безусловным лидером остаются США с затратами в 611 миллиардов долларов (+1,7%). Следом идет Китай - 215 миллиардов (+5,4%).