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Свердловские власти согласовали митинг против Путина24 апреля в 18:02

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Единственные в стране.

Екатеринбург стал первым городом, где общественному движению "Открытая Россия" власти согласовали проведение митинга "Надоел" против президента Владимира Путина.

Как уточнил "Уралинформбюро" региональный координатор проекта Егор Савин, Екатеринбург пока остается единственным в стране крупным городом, где акцию удалось согласовать. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске уже получены отказы на проведение мероприятия.

В Екатеринбурге акция будет проходить 29 апреля на площади Труда, начиная с 14.00. Ожидается, что на нее придет порядка 100 человек.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году акционерами "ЮКОСа", ее председателем является Михаил Ходорковский. После ареста предпринимателя в 2006 году деятельность организации приостанавливалась. Ее перезапуск произошел в 2014 году. За последующие два года наиболее заметным достижением движения стала поддержка 10 кандидатов на выборах в Госдуму в сентябре 2016-го. Ни один из них, однако, не сумел победить.

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