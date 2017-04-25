Парламентарии приобрели автомобили.

Троих депутатов Челябинской городской думы вызвали на внеочередное заседание комиссии по противодействию коррупции, которое состоится 25 апреля.

"У двух депутатов выявлено несоответствие расходов в 2016 году общесемейному доходу. Мы проверим их на соответствие представленному отчету. Речь в обоих случаях идет о покупках автомобилей в кредит, которые они не указали", - пояснили "Уралинформбюро" в думе. Имена коллег называть не стали.

Третьего народного избранника - директора ООО "Пятый автобусный парк" Станислава Новичихина - вызвали на комиссию по просьбе местного жителя. Заявитель попросил проверить, насколько соответствует закону его назначение руководителем рабочей группы городской думы по транспортному обслуживанию. Автор просьбы допускает, что депутат может использовать положение для лоббирования своих бизнес-интересов.