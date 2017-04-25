В структуре МИД.

МИД РФ расформировал аппарат уполномоченного по вопросам прав человека, демократии и верховенства права. Подразделение сочли лишним после ухода с поста его руководителя Константина Долгова, который сейчас работает в администрации президента заместителем главы управления по общественным проектам.

Как рассказали "Известиям" источники в министерстве, все полномочия аппарата будут переданы департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, которым руководит Анатолий Викторов: "Сама должность уполномоченного по правам человека в МИДе была упразднена. Больше не видим целесообразности в такой должности. Тем более что есть целый департамент, который занимается как раз этими вопросами".

Следует отметить, что Константин Долгов в числе прочего занимался делами более чем 30 российских граждан, которые были похищены США в третьих странах, передает "Уралинформбюро". Речь, в частности, идет о российском летчике Константине Ярошенко, приговоренном в Штатах к 20 годам, и о Викторе Буте, которого осудили на 25 лет тюрьмы.