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Медведев "окультуривается" в ОмскеСегодня в 09:53

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В компании 700 человек.

25 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев подведет итоги первого в 2017 году форума "Единой России". Кроме премьер-министра, в мероприятии примут участие 700 деятелей культуры и крупных политиков.

В рамках форума "Культура - национальный приоритет" пройдет дискуссия на 4 тематических площадках, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕР. Участники обсудят доступность учреждений культуры в малых городах и селах, создание многофункциональных культурных центров, развитие библиотек и музеев, профориентацию детей и молодежи.

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