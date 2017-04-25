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Югорским либерал-демократам назначили нового лидераСегодня в 11:00

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Предшественник сосредоточится на работе в думе.

Окружное отделение ЛДПР в Югре обрело нового руководителя. Его на правах исполняющего обязанности возглавил помощник депутата Госдумы Евгений Данников. Решение принято Высшим советом партии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе реготделения.

Предшественник Данникова - депутат окружной думы Виктор Сысун - получил пост зампредседателя фракции в югорском парламенте. "У него много работы в различных комиссиях при законодательном органе. Это профессионал с большой буквы. И он, естественно, продолжит консультативную помощь своему преемнику", - прокомментировал кадровые перестановки депутат Госдумы Владимир Сысоев.

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