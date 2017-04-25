Предшественник сосредоточится на работе в думе.

Окружное отделение ЛДПР в Югре обрело нового руководителя. Его на правах исполняющего обязанности возглавил помощник депутата Госдумы Евгений Данников. Решение принято Высшим советом партии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе реготделения.

Предшественник Данникова - депутат окружной думы Виктор Сысун - получил пост зампредседателя фракции в югорском парламенте. "У него много работы в различных комиссиях при законодательном органе. Это профессионал с большой буквы. И он, естественно, продолжит консультативную помощь своему преемнику", - прокомментировал кадровые перестановки депутат Госдумы Владимир Сысоев.