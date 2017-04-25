Жизнь лучше не становится.

Большинство россиян устали ждать от президента РФ Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в жизни страны. Об этом заявил 51% опрошенных аналитиками "Левада-центра". Их доля с ноября 2016 года выросла на 10 процентных пунктов, передает "Уралинформбюро".

При этом о своем доверии главе государства заявили 72% респондентов, 32% признались в симпатии к нему, а 10% сообщили, что восхищаются президентом.

В числе главных достижений Путина опрошенные назвали наведение порядка в стране, повышение оптимизма и надежд, улучшение межнациональных отношений, а также защиту демократии и политических свобод граждан.

К главным неудачам отнесли проблемы с коррупцией, повышением уровня жизни, обузданием олигархов, экономическим развитием страны, улучшением отношений России и Запада, а также укреплением морали и нравственности.