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Россияне устали надеяться на ПутинаСегодня в 13:58

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Жизнь лучше не становится.

Большинство россиян устали ждать от президента РФ Владимира Путина каких-то положительных сдвигов в жизни страны. Об этом заявил 51% опрошенных аналитиками "Левада-центра". Их доля с ноября 2016 года выросла на 10 процентных пунктов, передает "Уралинформбюро".

При этом о своем доверии главе государства заявили 72% респондентов, 32% признались в симпатии к нему, а 10% сообщили, что восхищаются президентом.

В числе главных достижений Путина опрошенные назвали наведение порядка в стране, повышение оптимизма и надежд, улучшение межнациональных отношений, а также защиту демократии и политических свобод граждан.

К главным неудачам отнесли проблемы с коррупцией, повышением уровня жизни, обузданием олигархов, экономическим развитием страны, улучшением отношений России и Запада, а также укреплением морали и нравственности.

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