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В Верхней Пышме назначили прокурора городаСегодня в 12:29

  • Текст

Им стал Данил Амиров.

Прокуратуру Верхней Пышмы возглавил Данил Амиров, занимавший пост зампрокурора города. В надзорных органах он служит с 2007 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Прежний прокурор Верхней Пышмы Андрей Иньшаков в ноябре 2016 года возглавил надзорное ведомство Железнодорожного района Екатеринбурга.

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