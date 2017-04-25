Их также могут урезать в деньгах.

25 апреля гордума Екатеринбурга приняла решение лишить права голоса депутатов, прогуливающих заседания комиссий, сообщает "Уралинформбюро".

По предложению вице-спикера Виктора Тестова, депутаты должны будут предупреждать председателей комиссий о пропуске заседаний по уважительной причине. Прогульщикам запретят выступать в гордуме по вопросам, которые обсуждались в их отсутствие.

Примечательно, что "алиби" сможет себе обеспечить любой желающий - никаких доказательств не потребуется. "Мы все-таки склонны верить коллегам на слово. Но если потом выяснится, что сказал, что болеет, а сам находился на горнолыжном курорте - больше мы таким верить не будем", - пояснил В.Тестов.

Он заявил "Уралинформбюро", что до конца месяца рассчитывает добиться более серьезного ужесточения регламента работы депутатов. Неделю назад вице-спикер внес в гордуму предложение лишать прогульщиков компенсаций на выплату зарплат помощникам и аренду приемных - порядка 100 тысяч рублей в месяц. Эта инициатива была воспринята в штыки, и ее рассмотрение отложили. Но Тестов все же уверен, что борьба за дисциплину сдвинется с мертвой точки.