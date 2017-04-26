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Движению Ходорковского разрешили покритиковать Путина в ЧелябинскеСегодня в 13:11

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В преддверии президентских выборов.

29 апреля в Челябинске в сквере имени Колющенко общественная организация "Открытая Россия" проведет пикет против президента РФ Владимира Путина. В городской мэрии акцию под названием "Надоел" согласовали, сообщается в группе реготделения движения в "ВКонтакте".

Ранее проведение аналогичных мероприятий было разрешено в других российских городах. В том числе, в Екатеринбурге и Перми. Впрочем, не везде организаторы сумели договориться с властями - в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске им ответили отказом, передает "Уралинформбюро".

По итогам пикетов будут оформлены письма к Владимиру Путину с просьбой не идти на четвертый президентский срок в 2018 году. Их организаторы планируют передать главе государства через его приемные.

Организация "Открытая Россия" была учреждена акционерами "ЮКОСа" в 2001 году. Ее председателем является Михаил Ходорковский, на период заключения которого деятельность движения была приостановлена. В 2014-м "Открытая Россия" вновь активизировалась, а через два года при ее поддержке в Госдуму пытались пройти 10 самовыдвиженцев. Впрочем, все они потерпели фиаско.

Ранее по теме:
Свердловские власти согласовали митинг против Путина

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