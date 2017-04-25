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Депутаты гордумы Екатеринбурга посадили "наследника" Кинева на зарплатуСегодня в 18:31

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И отказались от повышенных пенсий.

Александр Хан стал третьим депутатом гордумы Екатеринбурга, работающим за зарплату. На заседании 25 апреля 2017 года в нарушение собственных неписаных традиций народные избранники отдали ему вакантную ставку, сообщает "Уралинформбюро".

До сих пор зарплату в гордуме получали лишь председатель Евгений Ройзман и вице-спикер Виктор Тестов. Третья ставка по очереди использовалась всеми остальными депутатами. Вместе с нею они получали в трудовую книжку запись о том, что в течение месяца работали на государственной службе. Впоследствии это давало им право претендовать на повышенную пенсию. Традиция существовала уже несколько созывов и была прекращена в конце 2016 года, когда в гордуме решили закрепить эту ставку за кем-нибудь навсегда.

Александр Хан является одним из самых "молодых" депутатов – он получил мандат лишь в 2016 году. Ему досталось место "убийцы старушек", коллеги Евгений Ройзмана по "Гражданской платформе" Олега Кинева. Последний избирался по спискам, и после вынесения рения суда о признании его виновным партия получила право передать мандат "наиболее достойному".

Ранее по теме:
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