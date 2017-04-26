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Глава УФАС Прикамья ушел на работу в правительство25 апреля в 18:42

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Займется ЖКХ и тарифами.

И.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Антон Удальев переходит на новую работу - заместителем председателя регионального правительства. Об этом врио главы региона Максим Решетников заявил 25 апреля на заседании совета глав муниципальных территорий.

Удальеву предстоит разобраться с проблемами ЖКХ и снизить в регионе долговую нагрузку за газ. "Еще одна из ближайших задач, которые надо оперативно решать – высокая стоимость тепла в двухэтажных многоквартирных домах. Этот вопрос на наших встречах активно поднимают жители региона, поэтому займитесь этим, в первую очередь", - поручил Решетников новоиспеченному подчиненному.

Как рассказала "Уралинформбюро" пресс-секретарь губернатора Прикамья Дарья Левченко, к обязанностям вице-премьера новый вице-премьер приступит уже 29 апреля. В этот же день новым и.о руководителя краевого УФАС станет Александр Плаксин.

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