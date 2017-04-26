Глава Озерска подает в отставкуСегодня в 11:02
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ЗАТО переходит на одноглавую систему управления.
Глава Озерска Олег Костиков закончит сегодняшнее выступление перед депутатами городского собрания ЗАТО сложением полномочий. Как рассказал "Уралинформбюро" пресс-секретарь горадминистрации Сергей Зюсь, отставка связана с переходом муниципалитета на одноглавую систему управления.
"В эти минуты глава выступает с отчетом о деятельности в 2016 году, после которого и запланирован вопрос о сложении полномочий. Пока де-юре отставка не произошла", - пояснил Зюсь.
Собеседник отметил, что муниципалитет должен перейти на одноглавую систему до 2020 года, но чиновники решили не тянуть. Сразу после сложения полномочий Костиковым депутаты рассмотрят вопрос об объявлении конкурса на должность единого главы Озерска.
Сергей Зюсь затруднился назвать кандидатов на этот пост, однако ряд депутатов считают фаворитом действующего сити-менеджера Евгения Щербакова. Костиков, полагают источники, первое время останется на прежнем посту с приставкой и.о., а в дальнейшем с большой вероятностью станет спикером городского собрания депутатов.
Окончательное решение по градоначальнику примет трехсторонняя комиссия, куда традиционно войдут представители "Росатома", правительства Челябинской области и депутаты ЗАТО.
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