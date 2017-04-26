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Японский министр лишился поста за грубый комментарийСегодня в 13:56

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В адрес провинциалов.

Пренебрежительное высказывание стоило поста главе японского министерства по делам восстановления после стихийных бедствий Масахиро Имамуре. 25 апреля, отвечая на вопрос об ущербе от цунами 2011 года, Иммамура назвал цифру, а затем добавил: "Хорошо, что это произошло в Тохоку, так как ближе к столице были бы совсем гигантские суммы".

При этом, по данным РИА "Новости", тремя неделями ранее Имамура допустил еще один подобный проступок. Чиновник заявил, что возвращение жителей, эвакуированных из-за аварии на АЭС "Фукусима-1" — это "их личное дело". А задавшего неприятный вопрос журналиста он попросил "заткнуться и никогда больше сюда не приходить".

26 апреля стало известно, что глава правительства Японии Синдзо Абэ уволил чиновника.

Стоит отметить, что российские политики также нередко отличаются неуместными высказываниями. Так, бывший детский омбудсмен Павел Астахов, еще занимая должность, при встрече с выжившими в трагедии на Сямозере детьми спросил: "Ну как поплавали?". Тогда погибли 14 детей, передает "Уралинформбюро".

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